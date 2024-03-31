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Her şeye rağmen engelleri aştılar! Yaşlı ve engelli seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Her şeye rağmen engelleri aştılar! Yaşlı ve engelli seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Saat 17.00’a kadar devam edecek olan seçim süreci çerçevesinde herkes vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başına giderken, yürümekte zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlar da okullardaki yerini aldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma hakkına sahip yaşlı ve engelliler, her türlü zorluğa rağmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Sabah saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullanmaya başladı. 

Sağlık sorunları bulunan vatandaşlar da tüm zor şartlara rağmen eşlerinden ve evlerinin yakınlarında bulunan gençlerden yardım alarak sandıklara gitti. Oy kullanma işlemi sonrasında gençlerin vatandaşlar, mutlaka sandık başına gidilmesi ve sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.

Her şeye rağmen engelleri aştılar! Yaşlı ve engelli seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirdi - 1. Resim

VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

Seçimde oy kullanmaya eşiyle birlikte gelen 91 yaşındaki emekli öğretmen İlyas Küçükcan, “Seçimler demokratik hayatın vaz geçilmez unsurları. O nedenle bu mekanizmayı çalıştırarak ancak geleceğimizi belirleyebiliriz. Dolayısıyla bu görevi yerine getirmek her vatandaşın görevidir diyorum. Biz de o görevi yerine getirmek üzere geldik, oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hanımla birlikte geldik. Eşimle beraber oy kullanma görevimizi yerine getirdik. O bizim için bir vatandaşlık görevi. Onu yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Her şeye rağmen engelleri aştılar! Yaşlı ve engelli seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirdi - 2. Resim

GENÇLER MUTLAKA OY KULLANSINLAR, SORUMLULUK ALSINLAR

Yakın bir tarihte merdivenden düşerek sakatlanan Gülten Tonguç, yürümekte zorluk yaşamasına rağmen sandık başındaydı. Bir dershane öğrencisinden yardım alarak vatandaşlık görevini yerine getiren Tonguç, “Ben merdivenden düştüm, kalıcı sakatlığım yok. Bir de bu sene zatürreye yakalandım. Zor çıkıp iniyorum, 1 aydır çekiyorum. Yanımdaki kardeşimiz talebe. Evimin oradaki dershaneye gelmiş. Sandık başına gelmem için o yardım etti, Allah razı olsun. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen oy kullanmaya geldim, o vatan vazifem. Bugünün gençleri yarının bizim gibi yaşlıları olacaklar. Onlar da oylarını kullansınlar, sorumluluk alsınlar” şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen engelleri aştılar! Yaşlı ve engelli seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirdi - 3. Resim

KANIMIN DAMLASINA KADAR SEÇİMLERE GELİRİM

Genç veya yaşlı demeden bütün vatandaşların oy kullanmasının demokrasi için önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Gülden Akpınar ise, şunları söyledi:

“Yerel seçime gelmemek zaten söz konusu olmaz. Çünkü bu bizim demokratik hakkımız, daha doğrusu şansımız diye düşünüyorum ve herkes mutlaka olumlu veya olumsuz sandığa gelmeli ama mutlaka bu seçme hakkını kullanmamız gerekiyor. Bu hak bize verilmiş. ‘Benim mazeretim var, ben gelemem’ diye kimse bir bahaneye sığınamaz. Böyle bir lüksümüz yok. Söz hakkımız olmasını istiyorsak oy kullanmalıyız. En son kanımın damlasına kadar ben seçimlere gelirim.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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