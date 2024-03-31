Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olan da

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olan da

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderken bazı seçmenler renkli kıyafetleriyle oyunu kullandı. Adana'da bir kişi kentin yöresel kıyafetiyle oy kullanırken bir kişi ise kral kostümüyle sandık başındaydı. Düzce'de ise bir vatandaş astronot kıyafetiyle oyunu verdi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görevde kalacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. 61 milyonu aşkın seçmen saat 7 itibarıyla oy kullanmaya başladı. 

Oy kullanacağı okula farklı kostümlerle gelen seçmenler dikkat çekti. Adana'da bir vatandaş kral kostümüyle, Düzce'de ise muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, alüminyum folyodan astronot kostümüyle oy kullanmaya gitti. 

YÖRESEL KIYAFETİYLE OY KULLANDI

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 1. Resim

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 2. Resim

Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullanan Ünal yaptığı açıklamada, hafta sonları genelde yöresel kıyafetleri tercih ettiğini belirtti.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 3. Resim

Adana'nın tarihi Büyüksaati'nde yöresel kıyafetler giyerek zaman geçirdiklerini anlatan Ünal, "Bugün de seçim günü. Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim. Şimdi tarihi Büyüksaat'e gidip arkadaşlarımla oturacağım, iftarı bekleyeceğiz. Tespihim çok dikkat çekiyor. Tespih olmazsa olmazımdır. Evden çıkarken kimliğimi unuturum ama tespihimi unutmam." diye konuştu.

ADANA KRALI SANDIK BAŞINDA

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 4. Resim

Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 5. Resim

Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 6. Resim

Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.

ASTRONOT KIYAFETİYLE OY KULLANDI

Düzce'de ise Beyciler Mahallesi'ndeki evinden astronot kostümünü giyerek çıkan 34 yaşındaki Bişgin, oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti.

Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 7. Resim

Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyledi.

Gezeravcı ile gurur duyduğunu belirten Bişgin, Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçtiğini, kendisinin de seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini kaydetti.

Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olanda - 8. Resim

Bişgin, kostümü, elindeki malzemelerle hazırladığını dile getirerek, "Güzel de oldu. Ülkemiz ilerliyor, biz de gurur duyuyoruz. Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler... Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım." diye konuştu.

ATIYLA OY KULLANMAYA GİTTİ

İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, atına binerek oy kullanmaya gitti. Binicilik antrenörlüğü yapan 48 yaşındaki Faruk Ceren, “Demokrasinin gerekliliklerini bir kez daha yerine getirmek için buraya bir kez daha gelmiş olduk. Burası Yakaköy, bu gördüğünüz birbirinden güzel canlı dostlarımızla tekrar okulumuza kadar geldik. Seçim herkes için hayırlı uğurlu olsun. Burada atları ön plana çıkarmak istiyorum. Farkındalığı bir kez daha yansıtmak için bu birbirinden güzel canlıları herkes sevsin istiyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptı: Art arda açıklamalar geldi - PolitikaYerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptıHamza Dağ oyunu kullandı - PolitikaHamza Dağ oyunu kullandıMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere - PolitikaMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzereLiderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - PolitikaSandık başından ilk mesajlarMurat Kurum, Kağıthane'de oy kullandı - PolitikaMurat Kurum: Saraçhane'de coşkuyu yaşayacağızAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrı: Herkesi sandığa davet ediyoruz - PolitikaAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrıMeral Akşener, oyunu Ankara'da kullandı - PolitikaAkşener: Sonuçlar bizim için iyi olacakAfet bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - PolitikaAfet bölgesinde vatandaşlar sandık başındaÖzgür Özel, genel başkan olarak ilk oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı - PolitikaÖzgür Özel ilk mesajını çağrı yaparak verdiYSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Oy verme işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor - Politika'Oy verme işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor'
Sonraki Haber Yükleniyor...