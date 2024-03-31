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Seçim tenhalığı! İstanbul'da yollar boş kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.

Saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı İstanbul'da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.
Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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