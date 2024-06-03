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Hem alkollü hem ehliyetsiz! Motosiklet de çalıntı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hem alkollü hem ehliyetsiz! Motosiklet de çalıntı çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri şüphelenip durdurdukları motosikletin çalıntı olduğunu tespit ettiler. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde yaptıkları uygulamada bir motosiklet sürücüsünü şüphelenerek durdurdu. Durdurulan motosiklet sürücüsüne yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, ayrıca motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.70 promil alkollü çıkınca, 19 bin 407 lira idari para cezası kesilirken, başka araca ait plaka kullanmaktan ise 32 bin 170 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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