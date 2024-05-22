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Hem yasak hem de değeri tam 2 milyon TL! Sinop'ta ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hem yasak hem de değeri tam 2 milyon TL! Sinop&#039;ta ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları denetimlerde, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 adet kalkan balığını ele geçirdi.

Sinop Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmaları neticesinde, Sinop İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde yasa dışı balık avcılığı yapan bir tekne tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 2 milyon lira değerinde 880 adet kalkan balığı elde edildi.

Ele geçirilen kalkan balıkları, Sinop Valiliği'nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından huzurevleri, pansiyonlu okullar, yatılı Kur'an kursları ve sosyal yardım kuruluşlarına dağıtıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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