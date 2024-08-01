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Haberler > Gündem > Heniyye, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" dedi mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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Heniyye, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" dedi mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

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Heniyye, &quot;Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz&quot; dedi mi? İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama geldi

Gündem Haberleri

İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiası sosyal medyada konuşuldu. İddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiası doğru değildir.

İsmail Haniye, 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Mustafa Kamalak ile görüşmeler gerçekleştirmiş, AK Parti grup toplantısına katılmıştır.

Haniye, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediğini ve görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir.

Bahse konu iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır."

Heniyye,

Düzenleyen:  - Gündem

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