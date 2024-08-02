Heniyye suikastı itibarını yerle bir etti! İran’da artık hiç kimse güvende değil

Heniyye’ye saldırı İran’ın bütün itibarını yerle bir etti. İranlı eski İstihbarat Bakanı Ali Yunusi, “Devlet içinde paralel yapılanma oluştu. İran’da resmî konuklar dâhil hiç kimsenin can güvenliği yok” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Eski Cumhurbaşkanı Reisi’nin şüpheli biçimde ölümünün ardından güvenlik zaafları tartışılan İran’da bu sefer de Hamas lideri Heniyye suikasta kurban gitti. Aynı şekilde İran’ın nükleer programının başındaki Muhsin Fahrizade ile rejimin kilit ismi Kasım Süleymani’nin de feci şekilde ölümleri İran’a yönelik endişeleri artırdı.

İranlı eski İstihbarat Bakanı Ali Yunusi, şunları ifade etti: "Şu anda devlet içinde hayalet yapılar var. Bunların içerisine farklı ülke istihbaratlarının sızdığı biliniyor. MOSSAD İran’da çok ciddi etkiye sahip. Bu yüzden İran’da artık hiçbir devlet yöneticisi veya resmî misafir dâhil hiç kimsenin can güvenliği yok.

Öte yandan, Heniyye’nin vurulduğu bina ile ilgili şoke edici bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Heniyye’nin öldürüldüğü Devrim Muhafızlarına ait İmam Ali Üssü bölgesindeki Gaziler Misafirhanesinde İslami Cihat lideri Ziyad Nehhale, Yemen Hussi temsilcisi ile Irak Hizbullah’ı lideri Ahmed Muhsin el-Hamadavi de kalıyordu. İsrail’in kısa mesafeli suikast silahı Speak füzesi sadece Heniyye’nin kaldığı odayı vurdu."

"İRAN, LÜBNAN VE HİZBULLAH'A KARŞI HAMAS'I KURBAN ETTİ"

İranlı araştırmacı Rıza Talibi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın konutunun da aynı kompleks içerisinde ve misafirhaneye sadece 700 metre mesafede olduğunu belirtti.

Talibi “İran ile ABD’nin Umman’daki gizli görüşme trafiği sürüyor. En hassas dosya ise Hamas konusu… Hamas’ın kökeni Mısır İhvan-ı Müslimin’e dayanıyor. Şii yayılmacılık politikası güden İran, Lübnan ve Hizbullah’a karşı Hamas’ı kurban etti. Filistin için düşünülen tek bir isim var, o da Dahlan… Mısır’da İhvan etkisi sıfırlanırken Filistin’de de yok edilmesi için düğmeye basıldı. Dolayısıyla Hamas İran için kolay vazgeçilebilecek bir askerî-siyasi unsur. Hamas da bunu biliyor ancak çaresiz sebebiyle İran’la ilişkileri sürdürüyor. Gazze ve Hamas ekseninde radikal değişimlere şahitlik edeceğiz” dedi.