Hepsini çocuklara yedireceklerdi! 21 ton ürün ele geçirildi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 21 ton ürün ele geçirildi. Ürünlerin arasında çocukların sıklıkla tükettiği bisküvi, jelibon, çikolata ve şeker de bulunuyor.
Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında Merveşehir Mahallesi'nde bir işletmede yapılan denetimde, depoda bulunan muhtelif markalara ait bisküvi, çikolata, şeker, kruvasan ve jelibon gibi ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiği ve ambalaj bütünlüğünün bozulduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar