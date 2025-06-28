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Hepsini çocuklara yedireceklerdi! 21 ton ürün ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hepsini çocuklara yedireceklerdi! 21 ton ürün ele geçirildi
Gaziantep, Gıda Güvenliği, İmha, Bisküvi, Çikolata, Şeker, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 21 ton ürün ele geçirildi. Ürünlerin arasında çocukların sıklıkla tükettiği bisküvi, jelibon, çikolata ve şeker de bulunuyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında Merveşehir Mahallesi'nde bir işletmede yapılan denetimde, depoda bulunan muhtelif markalara ait bisküvi, çikolata, şeker, kruvasan ve jelibon gibi ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiği ve ambalaj bütünlüğünün bozulduğu belirlendi.
 

HEPSİNE EL KONULDU

Yapılan kontrollerde 21 ton ürünün son tüketim tarihinin geçtiğini tespit eden ekipler, ürünlere el koyarak imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığını bozacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini belirtti. Yılmaz, vatandaşların şüphelendikleri işletmeleri kendilerine ihbar etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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