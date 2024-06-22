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Hopa’da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hopa’da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca çarptı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki bir araca isabet etti. Araçtakiler yara almazken, karayolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimi heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan bir araca isabet etti.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Şans eseri araçta bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu. Dev kayaların isabet ettiği Kemalpaşa-Hopa karayolu, tek yönlü ulaşıma kapanırken ekipler, bölgede çalışma başlattı.

EKİPLER ÇALIŞIYOR

Karadeniz Sahil Yolu, hem yerel halkın hem de tatilcilerin yoğun olarak kullandığı önemli bir güzergah olması nedeniyle trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Yetkililer, yolun en kısa sürede trafiğe açılabilmesi için iş makineleri ve ekipmanlarla yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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