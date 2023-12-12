Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

12 Aralık 2023 11:14 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:14

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 16 yıl süren hapis cezasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edildikten sonra memleketi Trabzon'da ismini değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Kasım tarihinde koşullu salıverilme kapsamında tahliye olan ve daha sonra izini kaybeden Ogün Samast, 6 Aralık'ta Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ortaya çıktı. Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talebiyle hakkında açılan davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma başlamıştı. Ancak Samast, mahkemeye savunma hazırlayabilmek için süre talebinde bulunmuş ve mahkeme tarafından bu talep kabul edilmişti. Duruşma, Samast'ın savunma hazırlık süreci için 6 Mart 2024 tarihine ertelenmişti. Mahkeme ayrıca Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Duruşma sonrasında Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle adının değiştirmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak hangi isimle değiştireceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.