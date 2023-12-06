Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılanmasına başlandı: Adliyeye yaya olarak geldi

6 Aralık 2023 11:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:18

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

19 Ocak 2007'de Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım’da tahliye edildi. Hrant Dink suikastine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan 11 sanıklı örgüt davası bugün başlıyor. Samast, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Davanın iddianamesinde Samast hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ogün Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’ne getirildi, duruşma 10:00'da başladı.

Adliye çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast’ın yaya olarak adliyeye geldiği gözlendi.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti.

Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.