HSK'nın seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 isim listede yer aldı

TBMM Genel Kurulunca, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine ilişkin yapılan seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK’de boşalan beş üyelik için de Adalet ve Anayasa Karma Komisyonunda 15 aday belirlenmişti. Genel Kurul’da bu 15 isimden 5’ioylama ile seçildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

HSK YENİ ÜYELERİ

Buna göre; Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay Üyesi Cengiz Aydemir ve Avukat Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçildi.

Bu karar, Genel Kurulun 20 Mayıs tarihli 89'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda alındı.