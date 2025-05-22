Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > HSK'nın seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 isim listede yer aldı

HSK'nın seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 isim listede yer aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
HSK&#039;nın seçim kararı Resmi Gazete&#039;de yayımlandı, 5 isim listede yer aldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulunca, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine ilişkin yapılan seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK’de boşalan beş üyelik için de Adalet ve Anayasa Karma Komisyonunda 15 aday belirlenmişti. Genel Kurul’da bu 15 isimden 5’ioylama ile seçildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

HSK YENİ ÜYELERİ

Buna göre; Yargıtay Üyesi Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Danıştay Üyesi Cengiz Aydemir ve Avukat Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçildi.

Bu karar, Genel Kurulun 20 Mayıs tarihli 89'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de 3 katlı bina yandı, 1 kişi hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan, Macaristan’da TDT Zirvesinde Kıbrıs ve Gazze mesajı verdi: Türk birliği KKTC'siz olmaz - GündemErdoğan'dan TDT Zirvesinde tarihi mesaj!Suriye’de PKK için geri sayım başladı! Ankara ve Şam kararlı: Ya silah bırakırsınız ya da yok olursunuz - GündemSuriye'de son hesaplaşma!TBMM'de kabul edildi! Alımlarda 35 yaş sınırı aranacak - GündemAlımlarda 35 yaş sınırı aranacakTunceli'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler - GündemTunceli'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk verilerPKK'nın sözde yöneticisine Almanya'da darbe! Tutuklanarak Bremen Cezaevi'ne gönderildi - GündemPKK'nın sözde yöneticisine Almanya'da darbe!Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama - GündemTürkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Sonraki Haber Yükleniyor...