Hutbeye “saçmalık” diyen CHP’liye tepki! Diyanet'ten ders gibi cevap

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, cuma hutbesinde İslamiyetin kadın ve erkekler için tesettür hükümlerini aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı’nı çirkin sözlerle hedef aldı. Diyanet’ten cevap gecikmedi.

Hutbede ayeti kerimelerde “mahrem yerlerinizi örtün” buyurulduğu belirtilerek “Kadınlar için yabancı erkeklerin yanında ve evlerinin dışına çıkarken örtülmesi gereken yerler; yüz, eller ve ayaklar hariç bedenin tamamıdır. Erkeklerde ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Uzuvları belli eden dar ya da açık elbise giymek, Rabbimizin emaneti olan bedenin saygınlığını ihlal etmektir. Şu husus unutulmamalıdır ki, tesettür her şeyden önce Allah’ın bir emridir, kişisel bir tercih değildir. Tesettür müminin süsüdür, fıtri bir gerekliliktir. Allah Resûlü bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: Allah halîmdir, hayâ sahibidir, kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever” denildi. Hutbede Bu ifadeler CHP’yi rahatsız etti. Parti Sözcüsü Yücel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için “Cuma hutbesinde, ‘Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine’ dair bir şeyler saçmalamış, Diyanetin sınırsız bütçesiyle, saltanat süren bu hadsiz adam” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Diyanet’ten yapılan açıklamada Yücel’e tepki gösterildi. Açıklamada Başkan Erbaş’ın cuma hutbesinde, Müslüman kadın ve erkeklerin davranışları ve kıyafeti hususunda Kur’an-ı Kerim’in Ahzab Suresi (59) ve Nur Suresi (30-31) ayetlerinin ve Hazreti Muhammed’in konuyla ilgili hadislerinin açıkça ortaya koyduğu temel çerçevenin ifade edildiği belirtildi ve şöyle denildi: Hutbede beyan edilen cümleler asırlardan beri Müslümanların bildiği, ilmihal kitapları dahil bu konuyu ele alan tüm kitaplarda yazılı olan hakikatlerdir. Açık, doğal ve önemli hususlar içeren bir cuma hutbesini, ‘saçmalık’, ‘hadsizlik’ gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle, araştırmadan ve incitici bir üslupla değerlendirmek, başta ibadet bilinciyle cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır.