CHP’de çifte skandal! Söyledikleriyle yaptıkları birbirinin tam tersi

MİT’in operasyonla deşifre ettiği teröristi CHP’nin “gazeteci” diye aklamaya çalıştığı belirlendi. “Halil” kod adlı Sadık Topaloğlu'nun CHP’nin, altında Özgür Özel’in imzası bulunan “tutuklu gazeteciler” raporunda yer aldığı ortaya çıktı. Oğlunu başıboş köpeklerin parçaladığı babayı hedef alan CHP’li vekilin ise avcı derneği üyesi olduğu tespit edildi.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) İstanbul’da yaptığı PKK operasyonunda gözaltına alınan teröristin CHP’nin 2013’te kaleme aldığı “tutuklu gazeteciler” raporunda yer aldığı ortaya çıktı. CHP’nin aklamaya çalıştığı PKK’lının, Kandil’den doğrudan talimat aldığı tespit edildi.

MİT, terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasını deşifre etti. “Halil” kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş takibe alındı. Topaloğlu’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, bu sırada PKK ele başlarından Cemil Bayık ile görüşmeler yaptığı belirlendi.

Elinde silahla fotoğrafı deşifre edilen Sadık Topaloğlu’nun “gazetecilik” adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına para ve malzeme sağladıkları belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Sözde gazeteci ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörist Topaloğlu’nun ağabeyi Osman Topaloğlu’nun da dağda bulunduğu ve örgütün sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

Kandil’in istihbaratçısı, 38 yaşındaki Sadık Topaloğlu’nun ismi CHP’nin tutuklu gazeteciler listesinde yer almıştı. “Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi raporu” başlığını taşıyan çalışmada teröristlerin isimleri sıralanmış, hükümet “gazetecileri baskı altında tutmaktan vazgeçmeye” çağrılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte iki CHP’li milletvekilinin altında imzası bulunan skandal rapordaki 13 ismin PKK, DHKP-C ve MLKP ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. Bu isimler örgüt yöneticiliği, bombalı ve molotoflu saldırı, banka soygunu, silahlı gasp ve çek-senet tahsilatından yargılanıp hüküm giydi. 2022’de Mersin’de Polis Sedat Gezer’i şehit eden PKK’lı terörist Dilşah Ercan’ın adı da mağdur gazeteci sıfatıyla bu raporda yer aldı.

MECLİS'TE BAŞIBOŞ KÖPEK GERİLİMİ

Başıboş köpeklerle ilgili kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri dün sabaha kadar sürdü. CHP ve DEM Parti milletvekillerinin, teklifin geri çekilmesi yönündeki talepleri kabul görmedi. Görüşmelerin ilk saatlerinde Antalya’da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar, çocuğunun ayakkabılarını göstererek muhalefet milletvekillerine tepki göstermiş, muhalefet milletvekillerinden bazıları ise Derya Pınar’ın üzerine yürümüştü.

ACILI ANNE VE BABADAN CHP'Lİ VEKİLLERE KÖPEK TEPKİSİ

Komisyondaki görüşmeleri sabote etmek isteyen muhalefet milletvekilleri, akşamın ilerleyen saatlerinde, Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve ölümden dönen 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın babası ile de tartıştı. Acılı baba Halil Yılmaz, teklife itiraz eden muhalefet milletvekillerine “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım” diye seslendi. Baba Yılmaz’a, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat “Kes lan” ve “Çık dışarı”, Komisyon üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirken de “Kimsin sen” diye bağırdı. Muhalefet vekillerinin bulunduğu sıralardan “Çocukları alet etmeyin” diye bağırıldığı da duyuldu. Sinir krizi geçiren Yılmaz, görevliler tarafından sakinleştirilerek, komisyon salonundan dışarı çıkarıldı.

‘AVCILAR KULÜBÜ’ ÜYESİ

Öte yandan Tunahan Yılmaz’ın babasına bağırarak toplantıdan kovanlar arasında bulunan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in “Sinop Avcılar Kulübü” üyesi olduğu ortaya çıkarken, bu durum sonrasında “Zevk için hayvan öldürenlerden hayvanseverlik dersi alıyoruz” eleştirileri yapıldı.

PAZARTESİYE KALDI

Muhalefet milletvekillerinin, AK Parti milletvekillerine “Ahlaksızlar, terbiyesizler” diyerek bağırdığı komisyon görüşmelerinde 50’ye yakın isim söz aldı. Görüşmelerin uzamasına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak, komisyonun ertelenmesini istedi. Toplantı sabaha kadar sürdüğü için birçok milletvekilinin uykuya yenik düştüğü de görüldü. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, teklifin üçüncü maddesi kabul edildikten sonra görüşmeleri pazartesi gününe erteledi.