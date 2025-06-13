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'Huzur İstanbul' uygulaması: 949 gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gözaltı, Suç, Uyuşturucu, Tarama, Polis, Haber
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İstanbul'da gerçekleştirilen iki aşamalı denetimler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 446 şüphelinin de aralarında yer aldığı 949 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde; ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde kent genelinde iki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 215 noktada 1421 personelin katılımıyla polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 botun da destek verdiği sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İkinci aşamada 22.00-23.59 saatlerinde bin 363 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

'Huzur İstanbul' uygulaması: 949 gözaltı var - 1. Resim

344 BİN 996 KİŞİYE GBT SORGULAMASI

Uygulama kapsamında 344 bin 996 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 446 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı.

19 SİLAH, 7 TÜFEK, 1.2 KİLO UYUŞTURUCU...

Denetimlerde 19 ruhsatsız ve 8 kurusıkı tabanca, 7 tüfek ile 310 fişek ele geçirildi. Bunun yanı sıra 1,2 kilogram uyuşturucu, bin 703 uyuşturucu hap ile bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 TL ile 101 dolar bulundu.

6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Ekiplerce 326 umuma açık iş yeri denetlendi, bir yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik ekiplerince 43 bin 212 araç ve 2 bin 662 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 350 araç ile 29 sürücüye işlem uygulandı, 6 araç trafikten menedildi.

'Huzur İstanbul' uygulaması: 949 gözaltı var - 2. Resim

1 MİLYON 190 BİN 444 TL CEZA

Öte yandan denetimlerde 1 milyon 190 bin 444 TL trafik cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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