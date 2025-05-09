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İBB soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımların içeriğini oluşturan ve bunları yayanlar hakkındaki soruşturma kapsamında şüpheli S.G. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına dair manipülatif paylaşımların içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, söz konusu paylaşımı ürettiği ve yaydığı iddiasıyla S.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen S.G, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

NE OLDU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edilmişti.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımların içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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