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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul&#039;da 373 kilo kokain ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 373 kg kokain ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son "Narkoçelik-20" operasyonuna ait detayları paylaştı. Yerlikaya, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında; 372 kg kokain ele geçirildi" dedi.

 

Yerlikaya açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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