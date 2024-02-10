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    • İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan AK Partili adayın seçim programına saldırıya açıklama

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, Ak Parti, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Seçimin huzur ortamında gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız. Şüphelileri adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Seçim güvenliğine işaret eden Yerlikaya, şüphelilerin en kısa zamanda adalete teslim edeceklerini vurguladı.

    Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    ŞÜPHELİLERİ ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ

    "Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetliyoruz. Emniyetimiz, Valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var niyeti ne, hep birlikte bunu aziz milletimize açıklayacağız ve şüphelileri adalete teslim etmekte de kararlıyız.

    SEÇİMLEMLERİ EN GÜZEL ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

    Ama şunu da söyleyeyim; biz 31 Mart seçimi öncesinde, sayılı günler kala, seçim günü ve seçimden sonra her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılması ile ilgili büyük bir tecrübemiz var. Güvenlik birimlerimizle beraber hiç kimse merak etmesin, gerçek anlamda demokrasi şöleni olan yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

    DEMOKRASİMİZE YAN BAKANA DÜZ BAKAMAYIZ

    Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, demokratik ortamımıza da kim yan bakıyorsa onlara da bizim düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Onu da söylemek istiyorum. Devletimiz, milletimiz, birlik beraberlik içerisinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir. Her zaman sizlerle bir araya geldiğim zaman bunu paylaşıyoruz. Şu anda da zaten Emniyetimiz az önce de ifade ettim çalışıyor ben de oraya gidiyorum. En ufak bir gelişme olduğu zaman da bunları sizlerle paylaşacağız, hiç merak etmeyin."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaAk PartiSaldırı
    Haberler > Gündem > İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan AK Partili adayın seçim programına saldırıya açıklama
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