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    • AK Parti seçim programına uzun namlulu silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ak Parti, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırı düzenlenmişti. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

    UZUN NAMLULU SİLAH GÖRÜNTÜYE YANSIDI

    Bugün saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. 

    Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER 

    Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, plakasız Nissan markalı bir aracın birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü. Görüntülere aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın eline uzun namlulu silahı aldığı anlar da yansıdı.

    Öte yandan olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ak PartiSaldırı
    Haberler > Gündem > AK Parti seçim programına uzun namlulu silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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