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    • AK Parti'nin seçim çalışmasına saldırıya siyasilerden ilk tepki

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin seçim çalışmasına saldırıya siyasilerden ilk tepki
    Ak Parti, Erdoğan, Bahçeli, Özgür Özel, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında uzun namlulu silahlı saldırıya siyasilerden ilk tepkiler geldi.

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırı gerçekleşti. 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin siyasilerden ortak tepki geldi.

    ERDOĞAN: 'SALDIRIYI KINIYORUM'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Geniş kapsamlı tahkikat başlatıldığını belirten Erdoğan şunları kaydetti:

    "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. 

    Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. 

    Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

    CEVDET YILMAZ: SUÇLULAR EN KISA SÜREDE BULUNACAK

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Küçükçekmece’de Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyı lanetledi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

    AK Parti'nin seçim çalışmasına saldırıya siyasilerden ilk tepki

    MHP: MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUZ

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) AK Parti'ye yönelik saldırıyı lanetledi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

    ÖZGÜR ÖZEL: "DEMOKRASİYE SALDIRIYA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ"

    CHP lideri Özgür Özel, AK Partiye yönelik saldırının demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu vurguladı. Demokrasiye yapılan tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracaklarını söyleyen Özel, saldırıyı kınadı. Özel şu ifadeleri kullandı:

    "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız! Olayda bir vefatın yaşanmadığı bilgisi, içimizi rahatlattı. Yaralanan yurttaşımıza acil şifalar diliyorum."

    AK Parti'nin seçim çalışmasına saldırıya siyasilerden ilk tepkiDESTİCİ: DİĞER SALDIRILAR GİBİ LANETLİYORUM

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini söyledi.

    Destici, "Küçükçekmece'de bir belediye başkan adayına gerçekleştirilen saldırı olduğu haberleri düştü. Ben bu saldırıyı da geçmişte yapılan saldırılar gibi lanetliyorum, kınıyorum. Onun için bu tür saldırılar kimden gelirse gelsin başta terör saldırıları olmak üzere ve kime karşı yapılırsa yapılsın biz lanetliyoruz, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

    KABAKTEPE: BU SALDIRILAR BİZİ YILDIRMAZ

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yaptığı açıklamada bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Saldırıyı kınayan Kabaktepe, "Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır. Ağır yaralanan vatandaşımıza Allah’tan acil şifalar diliyor, tekrardan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiErdoğanBahçeliÖzgür Özel
    Haberler > Gündem > AK Parti'nin seçim çalışmasına saldırıya siyasilerden ilk tepki
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