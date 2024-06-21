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Iğdır'da yaylaya çıkan köylülerin konvoyuna silahlı saldırı: 20 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan konvoya, silahlı saldırı düzenlendi. Feci olayda 20 kişi yaralanırken jandarma inceleme başlattı.

Iğdırın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Karabulak köylüleri mahkeme kararıyla yaylaya gitmekteydiler. Ancak Abbasgöl köylülerinin silahlı saldırısı sonucu konvoyda büyük panik yaşandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı. Köylüler tarafından cep telefonunda çekilen görüntülerde güvenlik güçlerinin karşıdan ateş açan köylülere karşılık verdiği görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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