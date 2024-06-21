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Genç adam parkta ölü bulundu! Yanındaki silah kafaları karıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Genç adam parkta ölü bulundu! Yanındaki silah kafaları karıştırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece’de bir parkta bir kişi bankta ölü bulundu. Şahsın yanında silah bulunurken ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece’de bulunan Şehit Berkay Işık Hayat Parkı’nda hareketsiz halde duran birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Genç adam parkta ölü bulundu! Yanındaki silah kafaları karıştırdı - 1. Resim

YANINDA SİLAH BULUNDU

Güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahsın kimliğinin Fevzi Can S. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar esnasında hayatını kaybeden Fevzi Can S.’nin oturduğu bankın yanında silah bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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