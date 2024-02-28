İklim Değişikliği Derneği yönetim kurulu Tekin Altuğ: Kuraklık tehlikesi daha da büyüyecek

Yağış azlığının zirai faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirten Altuğ, damla sulama yöntemlerinin tercih edilmesini, duş sürelerinin kısaltılmasını istedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ-

Kış ayları ortalamanın üzerinde sıcak geçerken, uzmanlar kuraklık riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Kuraklık riskinin ciddi boyutta olduğunu belirten İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, bu durumun yakın zamanda düzelmesinin beklenmediğini ifade etti. Son dönemde yaşanan yağış azlığının endişe verici olduğunu ifade eden Altuğ “Bu durum, hem tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiliyor hem de su kaynaklarını zorluyor. İklim değişikliğinin etkilerini daha net olarak gözlemliyoruz. Şu anda hava genel olarak kuraklık riskini arttıracak şekilde seyrediyor. Baraj doluluk oranları da bu durumu destekliyor. Su stresi ve kuraklık riski, şu anda ciddi boyutta ve yakın zamanda daha da kötüleşebilir. Önümüzdeki günlerde kuraklık riski maalesef daha da artacak gibi görünüyor” dedi.

SU BİLİNÇLİ KULLANILMALI

Kuraklık karşısında alınabilecek tedbirleri sıralayan Altuğ “Su daha verimli ve bilinçli tüketilmeli. Tasarruflu cihazlar kullanılmalı. Muslukların sızdırmaması, duş sürelerinin kısaltılması gibi basit ama etkili adımlar atılmalı. Ayrıca, tarımda damla sulama yöntemleri tercih edilmeli. Yağışsız dönemlerde bahçe sulamaları gece yapılmalı. Su kaynaklarını korumak için ağaçlandırma projelerine destek olunmalı” diye konuştu.

52 SENENİN EN SICAK OCAK AYI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde son 52 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede ocak ayı ortalama sıcaklığı eksi 4,3 derece iken 2024 yılı Ocak ayında eksi 0,2 derece oldu. Tehlikeye işaret eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş şöyle konuştu: Son 3-4 yıldır Van Gölü havzasında çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Yaz ayları geldiği zaman akarsuların artık Van Gölü’ne ulaşamadığını, çiftçilerin sulama için yeterince su bulamadığını görüyoruz. Yağan kar da hızlı bir şekilde eriyerek Van Gölü’ne karışıyor. Van Gölü’ne giden su, bizim için kullanılabilir su olmanın dışına çıkıyor” ifadesini kullandı.

MERİÇ KURUDU KURUDU

Kış aylarında yeterli yağışın düşmediği Edirne’de, bölgenin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi mevsim normallerinin altına düştü. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü istasyonunda yapılan son ölçümde Meriç’in debisi saniyede 42 metreküp olarak belirlendi. Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç’in yatağındaki bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı. Kum adacıkları kuşların uğrak yeri oldu. Tunca’nın debisi de saniyede 4 metreküp olarak ölçüldü.