Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’ya son görev! Tabutu omuzlarda taşındı

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’ya son görev! Tabutu omuzlarda taşındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’ya son görev! Tabutu omuzlarda taşındı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanserle mücadele eden İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kavaklı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Yusuf Kavaklı dün hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Kavaklı için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde tören düzenlendi.

Çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı camide taziyeleri kabul etti.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’ya son görev! Tabutu omuzlarda taşındı - 1. Resim

“ÖMRÜNÜ KUR’AN-I KERİMİN HAKİKATLERİNİ ANLATMAYA ADADI”

Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, tezkiye konuşmasında, merhumun İslam'a hizmet etmiş bir alim olduğunu, ömrünü insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, Hazreti Peygamber'in sünnetini, dinin ahkamını ve ahlakını anlatmaya adamış bir hoca olduğunu söyledi.

Arpaguş, Kavaklı'nın bir dönem İstanbul Müftü Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Emekliliğinden sonra bile farklı mecralarda insanlarımızın dini konuda aydınlatılması için emek sarf etmiş, gayret göstermiş, son nefesine kadar bu çaba ve gayretini sürdürmüştür. Cenabıhak, bütün salih amellerini makbul eylesin" dedi.

Cenaze namazına Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Kavaklı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’ya son görev! Tabutu omuzlarda taşındı - 2. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ilahiyatçı Yusuf Kavaklı için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı öncesinden Kağıthane'den kaçan dana iki ilçe gezmesine rağmen yakalanamadıDinimiz İslam'a göre kurban etinin üçte biri evine, üçte biri komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kapalı giyinmeye teşvik eden fenomenin sözlerine destek yağdı: Göbeği açık giyinmenin hiçbir anlamı yok - GündemKapalı giyinmeye teşvik etti, sözleri alkış aldıTürk jetleri Almanya'daki tatbikatta dünyayı hayran bıraktı - GündemTürk jetleri Almanya'daki tatbikatta dünyayı hayran bıraktıBüyük kaçış nasıl son buldu? Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasında Küba ve özel okul detayı - GündemEylem Tok ve oğlunun yakalanmasında Küba ve özel okul detayıTraktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi - GündemTraktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdiHasta kardeşini acı çekmesin diye öldürdüğü iddia edilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet verildi - GündemKardeşini yastıkla boğarak öldürmüştüBayram tatilinde hava nasıl olacak? Bakan Özhaseki paylaştı - GündemBayram tatilinde hava nasıl olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...