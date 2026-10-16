‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 99. duruşması görüldü. İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Salonda, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de hazır bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sözlerine İstanbul’daki yağışta hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başlayan Ekrem İmamoğlu, iş adamlarının rüşvet itirafları ve onlarca delile rağmen suçsuz olduğunu belirtti. Tutuklu sanık İmamoğlu, dosyada banka dekontlarının, para izinin, talimat yazısının, ses kayıtlarının, görüntülerin ve “Gözümle gördüm” diyen tanığın bile olmadığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul il binasının alım sürecinde ortaya çıkan “para kuleleri” görüntüsüyle ilgili ise “O dönemin CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na binanın nasıl alınacağı anlatıldı. Kendisi her şeyi biliyor. Her yere laf yetiştiriyor fakat bu konuda çıtı çıkmıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

İmamoğlu şovuna devam etti: Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istedi

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA

İmamoğlu, mahkeme heyetine “Yüzlerce polisle evim basıldı. Çağırdınız da gelmedik mi? Korkaklar. Siz Türk milletine, demokrasiye, adalete ve cumhuriyete ihanet ettiniz” şeklinde hitap edince hakkında ‘kamu görevlilerine görevi sebebiyle aleni hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Duruşmadaki sözleri başına iş açtı! İmamoğlu hakkında soruşturma

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala