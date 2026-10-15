Duruşmadaki sözleri başına iş açtı! İmamoğlu hakkında soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, İmamoğlu'nun 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasında yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle açıldığı bildirildi.
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'ALENİ HAKARET' SUÇUNDAN SORUŞTURMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın sanıklarından Ekrem İmamoğlu'nun, bugünkü duruşmada kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İmamoğlu hakkında, 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan yürütülecek soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.