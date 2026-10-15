Ekrem İmamoğlu, iş adamlarının duruşmalardaki rüşvet itiraflarına cevap vermek yerine fon soruşturması üzerinden kendi yolsuzluklarını aklamaya çalıştı.

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“Asrın yolsuzluk davası”nın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu, dört gün sürecek olan savunmasına dün başladı.

23 Mart 2025’te tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 98. duruşmasında sanık kürsüsüne çıktı. İmamoğlu, kimlik tespitinde, yüksek lisans mezunu olduğunu, İBB Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve aylık gelirinin 250-300 bin lira olduğunu söyledi. Sabıkası olup olmadığının sorulması üzerine İmamoğlu, “Yok, Allah’a şükür” diye cevap verdi. Yüzüne karşı rüşveti itiraf eden iş adamlarına cevap vermek yerine şovu tercih eden İmamoğlu, fon soruşturması üzerinden de kendi yolsuzluklarını aklamaya çalıştı.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu savunma yaptı: Şova devam etti

İmamoğlu, bütün insanlığı, demokrasi ve adalet adına selamladığını ifade ederek salonda yol arkadaşlarının, dostlarının bulunduğunu aktardı. İmamoğlu, “Ne yaparsanız yapın, benim sözümü yasaklayamaz kimse. Bu salonda beni hiç konuşturmasalar da yazdıklarımı yasaklasalar da ben sözümü milletime ulaştırırım” dedi. Duruşmayı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile partililer ve izleyiciler takip etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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