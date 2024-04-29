İnek otlatıyordu, neye uğradığını şaşırdı! Köylülerden yardım istedi ama ölümden kaçamadı

Osmaniye'de 60 yaşındaki Cennet İnci'nin ölümü duyanları üzüntüye boğdu. İnek otlattığı sırada yılan sokan İnci, köylülerden yardım istedi. İnci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin Gümüş köyünde inek otlatmaya giden 60 yaşındaki Cennet İnci, yılan sokması sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla ana yola çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen kadın, köy sakinleri tarafından ambulansa teslim edilerek Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.