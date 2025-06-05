İnfaz yasası yürürlükte! 20 bin mahkûm tahliye ediliyor

İktidar ile muhalefet uzlaşarak ceza infaz yasasının da yer aldığı 10’uncu yargı paketini jet hızıyla Meclis’ten geçirdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 20 binden fazla mahkûmun beklediği infaz düzenlemesi de kanun hâline gelmiş oldu. Yaşlı, engelli, hamile ve doğum yapan kadınlar ile mükerrer suç işleyenlerin infazında bazı kolaylıklar getirildi. Bayramdan önce, kanunun kapsamına giren hükümlülerin, cezalarını evlerinde tamamlamak için tahliye edilmeleri bekleniyor. Kanun ile getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle: Mükerrer suç işleyenlerin cezasının infazında şartlı salıverme imkânı getirildi. Bu durumdakiler, iyi hâlli olmaları şartı ile cezalarının dörtte üçünü cezaevinde, kalanını dışarda infaz edebilecek.

Kadın, çocuk ve 65 yaş üstündekiler cezalarının son üç yılını evlerinde tamamlayabilecek. 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler kalan cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek. Hastalık ve engellilik hâli yüzünden hayatını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı Adli Tıp Kurumunun kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar faydalanamayacak. Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hâkimi tarafından karar verilebilecek. Hükümlü bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda olacak. İki yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak. Kasten yaralama suçuna verilecek hapis cezasının alt sınırı bir yıldan, bir yıl 6 aya çıkarıldı. Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltildi. Öte yandan, muhalefet ve iktidarın uzlaşması sonucunda yasada yer alan bazı düzenlemeler çıkarıldı.