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    Interpol’ün listesini kısaltıyoruz, bir günde 56 kırmızı bültenli yakalandı

    Suçluların korkulu rüyası hâline gelen Kafes Operasyonlarının 28’incisinde 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-28 Operasyonu” ile 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama) olan 56 kişinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek kafesin içine koyacaklarını ifade etti. Bakan Yerlikaya, şafak vaktinde operasyon düzenleyen polisleri tebrik ederek, devletin nefesinin terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerinde olduğunu ve enselerinde olmaya devam edeceğini belirtti. İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11şehirde; ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülkenin kırmızı bültenle “suç örgütü üyeliği”, “uyuşturucu madde ticareti”, “kara para aklama”, “saldırı”, “kalpazanlık”, “soygun”, “dolandırıcılık”, “göçmen kaçakçılığı”, “adam öldürme”, “fuhuş”, “hırsızlık”, “kaçakçılık”, “rüşvet”, “yolsuzluk” ve “sahtecilik” suçlarından aradığı 56 kişinin tamamı yakalandı. Mehmet Kalay ANKARA İHA

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Interpol’ün listesini kısaltıyoruz, bir günde 56 kırmızı bültenli yakalandı
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