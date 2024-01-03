Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmir'de yakalandı

    Avrupa ülkelerinde ikamet izni çıkarma vaadiyle insanları dolandıran uluslararası şebekenin üyesi olan Masoomeh Taheri İzmir'de yakalandı. Kafes-28 operasyonu kapsamında İzmir polisi tarafından yakalanan Taheri, Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri, Kafes-20 operasyonu kapsamında İzmir'de yakalandı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kafes-28 Operasyonu kapsamında, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin (51) İzmir'de bulunduğu tespit edildi.

    Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmir'de yakalandı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan bir rezidansa gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Masoomeh Taheri, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu belirlenen Taheri, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Izmir
    Haberler > Güncel > Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmir'de yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bayrampaşa Belediyesi'nde korkutan alevler - GüncelBayrampaşa Belediyesi'nde korkutan alevlerKahramanmaraş'ta korkutan deprem - GüncelKahramanmaraş'ta korkutan depremHayvana şiddete kelepçe! Balkona çıkıp kedileri tüfekle vurdu - GüncelHayvana şiddete kelepçe! Balkona çıkıp kedileri tüfekle vurduMİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha: İslam Cehanfer etkisiz - GüncelMİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha: İslam Cehanfer etkisizİşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler! - Güncelİşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler!5 yavru köpeği koliye koyup çöpe attılar! - Güncel5 yavru köpeği koliye koyup çöpe attılar!Müge Anlı’ya ‘beni kurtarın’ diyerek yalvardı! - GüncelMüge Anlı’ya ‘beni kurtarın’ diyerek yalvardı!İstanbul’a kar geliyor! - Güncelİstanbul’a kar geliyor!Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor - GüncelTakvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyorİstanbul 2 Ocak 2024 planlı su kesintisi! - Güncelİstanbul 2 Ocak 2024 planlı su kesintisi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...