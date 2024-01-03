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    Bakan Yerlikaya duyurdu, 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 56 kişinin "KAFES-28” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

    Bakan Yerlikaya duyurdu, 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28”  operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüpheli yakalandı.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    InterpolKafes Operasyonu
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu, 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
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