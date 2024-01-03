Bakan Yerlikaya duyurdu, 18 ülkede kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

3 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:44

11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şüpheli yakalandı.

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