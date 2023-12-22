13 ilde eş zamanlı operasyon! 5 organize suç çetesi 'Kafes'lendi

22 Aralık 2023 17:54 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 18:13

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli Kafes-23 operasyonlarında 5 çetenin çökertildiğini, çete üyesi 93 kişinin de yakalandığını duyurdu.

EĞLENCE MEKANLARINDA TURİST VURGUNU

Çete üyeleri çeşitli bahanelerle tanıştıkları turistleri Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına çekiyor, burada fiyatları şişirip tuzağa düşürdükleri mağdurdan mekan sahibi gibi ekstra ücret talep ediyordu. Vermeyenlerin ise zor kullanıp çantasını arıyor, kıymetli eşyalarına el koyuyordu. Aralarında çok sayıda Türk vatandaşının da olduğu 133 kişi aynı yöntemle kandırılmıştı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mağdurların şikayetçi olmalarının ardından savcılık 13 ilde eş zamanlı operasyon talimatı verince emniyet güçleri de harekete geçti.

Sosyal medya hesabındana operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Merkezli 13 İlimizde Eş Zamanlı Olarak Düzenlenen Kafes-23 Operasyonlarında 5 Yerel Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonlar Sonucunda 93 Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor.

Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kafes-23 operasyonlarında Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi ile Beşiktaş’ta faaliyet gösteren 5 ayrı eğlence mekanında;

Örgüt üyelerinin, yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışarak, turistleri eğlence mekanlarına götürdüğü ve yüksek hesap ödemeye mecbur ettikleri,

Hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttukları, mağdurların direnç göstermesi halinde onları darp ettikleri,

Mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının aranarak, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandığı tespit edildi."