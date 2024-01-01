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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Yılbaşı gecesi operasyonu: 121 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” Operasyon ve Denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılının son gününde yapılan operasyonu paylaştı.

    Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul, Ankara ve İzmir’de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” Operasyon ve Denetimlerinde 121 Düzensiz Göçmen Yakalandı.

    İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Fırsat Vermeyeceğiz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Yılbaşı gecesi operasyonu: 121 kişi yakalandı
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