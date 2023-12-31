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    Bakan Yerlikaya üs bölgesinden seslendi: Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor

    Mardin'in Dibek Jandarma Üs Bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, bölgede çektiği video mesaj ile güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Yerlikaya mesajında "Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor" ifadesini kullandı.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Dibek Jandarma Üs Bölgesinde görev yapan personeli ziyaret etti. Bölgede görevli olan herkesin ve tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

    Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, Dibek Jandarma Üs Bölgesini ziyaret ettiğini belirtti.

    "SİZLER VAR OLDUĞUNUZ İÇİN NAZLI HİLAL DALGALANIYOR"

    "Yılın son günü ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, kahraman vatan evlatlarımızla birlikteyiz" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, tüm güvenlik güçlerine hitaben, "Kahraman yiğitlerim sizler var olduğunuz için nazlı hilal dalgalanıyor. Sizler var olduğunuz için milletimiz huzur içinde yaşıyor. Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor. Aziz milletimizin her bir ferdinin, kutsal vatan toprağında görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. 2024 yılı sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin" değerlendirmesinde bulundu.

    "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle bir video mesaj da yayımlayan Yerlikaya, üs bölgesindeki jandarmaların, gece gündüz, kar kış demeden tıpkı diğer silah arkadaşları gibi 365 gün vatan nöbeti tuttuklarını belirtti.

    Yerlikaya, "Mardin'de yılın son gününde bu kartal yuvasından başta aziz milletimiz olmak üzere bütün kahraman jandarmam, polisim, sahil güvenliğimiz ve İçişleri ailemizin tüm mensuplarının yeni yıllarını tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ali YerlikayaMardinYeni Yıl
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya üs bölgesinden seslendi: Sizler var olduğunuz için teröristler kaçacak yer arıyor
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