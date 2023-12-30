Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Provokatif Süper Kupa paylaşımlarına gözaltı

30 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 16:40

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardınan sosyal medyada provokasyon ve suç teşkil eden paylaşımlar yapıldı.

İptal olan Süper Kupa final maçının ardından sosyal medya hesaplarından, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, dini değerleri aşağılama suçunu işleyen, provokasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleşen gözlatılara ilişikin kendi sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirmelerde bulundu.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI

Yelikaya "gereği yapıldı" diyerek, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir" diyen Yerlikaya, "Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN AZAD YILMAZ GÖZALTINA ALINDI

Bir saat arayla bir gözaltı haberi daha veren Yerlikaya, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı kişinin “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alındı" dedi.