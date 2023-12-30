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    Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Provokatif Süper Kupa paylaşımlarına gözaltı

    Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada provokasyon ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında adli soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, "gereği yapıldı" diyerek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan şahısların gözaltına alındığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardınan sosyal medyada provokasyon ve suç teşkil eden paylaşımlar yapıldı.  

    İptal olan Süper Kupa final maçının ardından sosyal medya hesaplarından, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, dini değerleri aşağılama suçunu işleyen, provokasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleşen gözlatılara ilişikin kendi sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirmelerde bulundu.

    PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI 

    Yelikaya "gereği yapıldı" diyerek, "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı 

    "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir" diyen Yerlikaya, "Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Provokatif Süper Kupa paylaşımlarına gözaltı

    PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN AZAD YILMAZ GÖZALTINA ALINDI  

    Bir saat arayla bir gözaltı haberi daha veren Yerlikaya, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı kişinin “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alındı" dedi. 

    Yerlikaya, "Halk arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı. 

     SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLARI SIRALADI

    İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, provokasyona sebep olabilecek ve suç teşkil eden paylaşımlardan bazılarını sosyal medya hesabı X'ten yayınladı. 
     
    Değirmenci, önce bazı provokatif paylaşımları sıraladı ardından da halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaGözaltıSüper Kupa
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Provokatif Süper Kupa paylaşımlarına gözaltı
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