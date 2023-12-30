İZLE | Suudi Arabistan'daki Süper Kupa öncesi İstiklal Marşı'nın prova görüntüleri ortaya çıktı

30 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 16:22

Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtleri ve pankartlarının içeri sokulmamasına tepki göstererek sahaya çıkmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, maç öncesi İstiklal Marşı'nın çalınmayacağına yönelik haberleri yalanlayarak daha önce yapılan protokolün gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

KULÜPLERİN SON İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ

TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır

Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir."