Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İZLE | Suudi Arabistan'daki Süper Kupa öncesi İstiklal Marşı'nın prova görüntüleri ortaya çıktı

    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı, Atatürk tişörtleri ve pankartına izin verilmediği iddiasıyla oynanmamıştı. Kulüpler, karara tepki göstererek İstanbul'a dönme kararı almıştı. Tarihi geceden hemen sonrasında sosyal medyada yayılan görüntüler tartışma konusu oldu.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtleri ve pankartlarının içeri sokulmamasına tepki göstererek sahaya çıkmamıştı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, maç öncesi İstiklal Marşı'nın çalınmayacağına yönelik haberleri yalanlayarak daha önce yapılan protokolün gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

    İZLE | Suudi Arabistan'daki Süper Kupa öncesi İstiklal Marşı'nın prova görüntüleri ortaya çıktı

    KULÜPLERİN SON İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ

    TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır

    Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir."

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü
    Oynat

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, kendilerini karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaFenerbahçeGalatasaraySuudi Arabistan
    Haberler > Spor > İZLE | Suudi Arabistan'daki Süper Kupa öncesi İstiklal Marşı'nın prova görüntüleri ortaya çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Servet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor - SporServet Çetin istifa etti! Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyorSüper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama - SporSüper Kupa krizi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklamaBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyor - SporBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Dünyaca ünlü Fransız hoca İstanbul'a geliyorAdana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi - SporAdana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildiFenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak - SporFenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacakSergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı - SporSergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştıSuudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması - SporSuudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklamasıDünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı! - SporDünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!Suudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versin - SporSuudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versinFenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama - SporFenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama
    Sonraki Haber Yükleniyor...