Irak Başbakanı Sudani'den açıklama: Kalkınma Yolu, Orta Doğu'nun en önemli projelerinden biri

Irak Başbakanı Sudani, Türkiye-Irak öncülüğündeki Kalkınma Yolu Projesi'nin Orta Doğu'nun en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, AAtölye'de Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına konuk oldu.

Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerinin bir komşuluk ilişkisi olarak tanımlamanın yeterli olmayacağını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla arttığını ve geliştiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin belirli temeller üzerine oturduğunu ifade eden Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerinin temelde "teröre karşı mücadele" bağlamında şekillendiğini aktardı. Sudani şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile olan ilişkilerimize, bahsettiğimiz söz konusu gelişmeler ve dönüşümler bağlamında stratejik bir gözle bakıyoruz. Bunu geçici bir süreçle değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla Türk-Irak ilişkilerinin istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz; tasfiye veya çarpışma denkleminin değil. Bu da bizi Türkiye ile kalkınma temelli bir ilişki kurmaya yöneltiyor."

"ORTA DOĞU'NUN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Sudani, bunun stratejik bir proje olduğunu, sadece bir yol projesi olmadığını söyledi. Sudani, Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda ekonomik entegrasyon projesi olarak gördüklerini belirterek, "Şu anda Orta Doğu'nun en önemli projelerinden birisi ve en kısa sürede tamamlanmasını düşünüyoruz." dedi.

Filistin meselesine bakış açılarının ülkesinin tüm kurumlarıyla çok net olduğunu vurgulayan Sudani, şöyle konuştu: