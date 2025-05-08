Çin ile Avrupa arasında köprü olacak! Türkiye devrede! 'Yeni İpek Yolu' görüntülendi

Türkiye, Irak, BAE ve Katar iş birliğinde Basra'yı Avrupa'ya bağlayacak milyarlarca dolarlık 'Kalkınma Yolu Projesi'nin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan projede tünelin bloklarının inşasını Türk şirket, blokların suya daldırılması işlemini ise Güney Koreli şirket üstleniyor.

Türkiye, Irak, BAE ve Katar iş birliğinde Basra'yı Avrupa'ya bağlayacak 'Kalkınma Yolu Projesi' için nefesler tutuldu.

Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan projenin ilk ayağı ve Orta Doğu'nun en büyük limanlarından biri olacak Irak'ın Basra kentindeki Büyük Faw Limanı Basra Körfezi'nin Khor Abdullah burnu girişinde yer alıyor.

Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki "Kalkınma Yolu Projesi"nin parçası olarak ülkenin en güneyinde inşası devam eden liman, Basra Körfezi'nin Khor Abdullah burnu girişinde yer alıyor.

Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen limanın inşaat alanı 54 kilometrekare olup doğu ve batı dalgakıranlarının arasında bulunuyor. Orta Doğu’da bir ilk olan "daldırma tüneli" inşaatı ile limanı ülkeye açacak bağlantı yollarında da çalışmalar hızla devam ediyor.

FAW LİMANI, ESKİ LİMANA BAĞLANARAK OTOBANA AÇILACAK

İnşa edilen daldırma tüneli aracılığıyla Faw Limanı, ülkenin eski limanı Um Kasr'a bağlanarak otobana açılacak. Tünel yalnızca bir ulaşım altyapısı değil; aynı zamanda Irak’ın bölgesel lojistik merkez olma hedefinde stratejik bir adım olma özelliği taşıyor. Bu yapı, hem taşıma süresini ve maliyetini düşürmesi hem de ticari hareketliliği artırması açısından bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

TÜRK-GÜNEY KORE ŞİRKETLERİNİN İŞBİRLİĞİNDE İLERLİYOR

Tünelin bloklarının inşasını Türk şirket Tuval İnşaat, blokların suya daldırılması işlemini ise Güney Koreli şirket Daewoo yürütüyor. Geçtiğimiz dönemde limandan Khor al-Zubair bölgesine uzanacak "daldırma tünele" bağlanan 45 metre genişliğindeki 52 kilometrelik yolun ilk etabının tamamlandığı kaydedilmişti.

''ÇİN’DEN AVRUPA’YA UZANAN TİCARET KORİDORU''

"Kalkınma Yolu Projesi", Çin’den Avrupa’ya uzanan alternatif bir ticaret koridoru oluşturmayı hedeflerken Faw Limanı ve bağlantı tüneli, Süveyş Kanalı’na kıyasla daha kısa ve maliyet avantajlı bir güzergâh sunarak, Irak’ın jeopolitik öneminin yeniden tanımlanmasına katkı sağlıyor.