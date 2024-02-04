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    • Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha teslim oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Irak&#039;ın kuzeyinde 2 terörist daha teslim oldu
    MSB, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Terör örgütünde çözülme sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

    Türkiye, terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Hem yurt içinde hem sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar sonuç verirken, terör örgütünde çözülme de sürüyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu açıklandı.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

    2 TERÖRİST DAHA TESLİM OLMUŞTU

    MSB, 30 Ocak tarihinde yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirmiş, açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

    Böylece son bir haftada Habur'da teslim olan terörist sayısı 4'e yükseldi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MSBTerörist
    Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha teslim oldu
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