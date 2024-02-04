MSB 'inlerini başlarına yıktık' diye duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!" mesajı verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."