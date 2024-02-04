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    • MSB 'inlerini başlarına yıktık' diye duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MSB &#039;inlerini başlarına yıktık&#039; diye duyurdu: 5 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!" mesajı verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

    Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Savunma Bakanlığı
    Haberler > Gündem > MSB 'inlerini başlarına yıktık' diye duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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