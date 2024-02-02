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    • Asos'a hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Asos&#039;a hava harekatı! 4 PKK&#039;lı terörist etkisiz
    Msb, Tsk, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına devam eden TSK, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi.

    Teröristlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine hava harekatı düzenledi. 

    Bölgede tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

    Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbTskTerörist
    Haberler > Gündem > Asos'a hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz
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