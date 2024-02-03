Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kandil'e hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandil&#039;e hava harekatında 2 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

    MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! 

    Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Kandil'e hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan büyük vaat! Suda yüzde 50 indirim yapacak - GündemHamza Dağ'dan İzmirlileri heyecanlandıran vaat7 ilde eş zamanlı Kafes-35 Operasyonu! İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı 34 DEAŞ'lı yakalandı - Gündem7 ilde büyük operasyon! 34 DEAŞ'lı yakalandı'Dur' ihtarına uymayınca arbede çıktı! Polisin silahını alan torbacı kendini vurdu - GündemPolisin silahını alan torbacı kendini vurduİstanbul'da korku dolu anlar! Yangın çıkan kafenin çatısı çöktü - Gündemİstanbul'da korku dolu anlar! Kafenin çatısı çöktüTaksi ücretini ödemeyen kadın, şoföre saldırdı - GündemTaksi ücretini ödemeyip bir de şoföre saldırdıMİT Sarıyer'deki kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DEAŞ'lıyı yakaladı - GündemMİT, 17 DEAŞ'lıyı İstanbul'da yakaladıOrhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı - GündemOrhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel besteKorhan Berzeg'den 230 gündür tek bir haber bile yok! Kampanya başlatıp, ABD'ye seslendiler - GündemKampanya başlatıp, ABD'ye seslendilerAkraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar var - GündemAkraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar varMeral Akşener'i yıkan ölüm! Ablası hayatını kaybetti - GündemAcı haberi bizzat kendi duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...