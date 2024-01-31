Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt için ve sınır ötesinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
Öte yandan MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi