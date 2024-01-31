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    • Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Msb, Pkk, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt için ve sınır ötesinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

    Öte yandan MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbPkkTerörist
    Haberler > Gündem > Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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