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    • İki harekat bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

    Sınır ötesindeki harekat bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İki harekat bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
    Msb, Terör, Pkk, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde terör operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından (MS) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbTerörPkk
    Haberler > Gündem > İki harekat bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
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