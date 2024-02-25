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    • Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Terörist, MSB, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla terörün kökünü kurutmak isteyen güvenlik güçleri, inlere girmeye devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    "OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

    Operasyona dair bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

    "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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