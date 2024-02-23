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    • Haberler > Gündem > Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi
    Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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