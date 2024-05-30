İş adamına kanlı pusu! Hastane bahçesinde kurşuna dizildi

Denizli’de bir alışveriş merkezi işletmecisi hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kendisini bekleyen araçla kaçarken, vurulan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde yaşandı.

TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA HASTANEYE KAÇTI

Kentte bir alışveriş merkezinin işletmeciliğini yapan O.Y., otomobili ile seyir halindeyken takip edildiğini fark ederek hastaneye girip aracını acil servis girişine çekti. Daha sonra aracından inen adam arkasından gelen bir şahıs tarafından kurşuna dizildi. Kanlar içinde kalan iş adamı yere yığılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Hastane polisi ve bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan saldırgan havaya iki el ateş açmasına rağmen durmayarak kendisini otoparkta bekleyen otomobil ile olay yerinden kaçtı.

İŞ ADAMININ DURUMU AĞIR

Silahla yaralanan iş adamı O.Y. ise sağlık ekipleri tarafından acil servise taşınarak tedavi altına alındı. Acil ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan ve yardım eden şahsın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.