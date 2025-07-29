Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İşaret fişeğiyle Beykoz'u yakmıştı! Bir kundakçı daha tutuklandı

İşaret fişeğiyle Beykoz'u yakmıştı! Bir kundakçı daha tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken dün akşam işaret fişeği atarak Beykoz'da yangın çıkaran şahıs tutuklandı.

Dün akşam Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda işaret fişeğinin atılması sonucunda ağaçlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sonrası yangının çıkış sebebinin işaret yardım fişeği olduğu belirlendi. Fişeği attığı tespit edilen Alihan A. gözaltına alındı.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN FİŞEK ATTIM"

Alihan A. emniyette verdiği ifadesinde, "Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam Betül A., 'ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. Internet üzerinden videolardan izlediğim kadarı ile nasıl kullanıldığını gördüm. Bende bu malzemeyi alarak üst kapağını ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı.

Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi, o alanda alevler büyüdü. Telefondan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 kere aradım. Yangın olayı ile olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat siren seslerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüp ile müdahalede bulunduk olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı" dedi.

TUTUKLANDI

Alihan A., emniyetteki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aziz İhsan Aktaş kimdir? Veysel Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş arasındaki akrabalık gündem olduNarin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğum yapan anneler dikkat! Bakan duyurdu: 31 Temmuz'da hesaplara yatacak - GündemBakan duyurdu: 31 Temmuz'da hesaplara yatacakEnerji Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Irak'la kapsamlı enerji iş birliği süreci başladı - GündemKomşu ülkeyle enerjide yeni sayfa açıldıNarin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti - GündemNarin'in annesinin son hali ortaya çıktı!26 ilde FETÖ operasyonu: 56 şüpheli tutuklandı - Gündem26 ilde FETÖ operasyonu: 56 şüpheli tutuklandıHatay'da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale etti - GündemHatay'da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale ettiAlevlerin ortasında skandal pazarlık! İnsanlar can, sendika 'zam' derdinde - GündemYangına koşacaklardı, 'zam' için durdular!
Sonraki Haber Yükleniyor...