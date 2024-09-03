Isparta'da dehşet evi! İki kardeşin kavgası birinin ölümü ile son buldu

Isparta'da iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Doğan Öztaş pompalı tüfek ile kardeş Ayhan Öztaş'a kurşun yağdırdı. Kavgayı ayırmak isteyen baba saçmalardan yaralanırken, kardeşi ise olay yerinde can verdi.

Annesi ve kardeşinin gözü önünde tüfekle intihar etti

Annesi ve kardeşinin gözü önünde tüfekle intihar etti

Olay saat 19.50 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde gerçekleşti. Doğan Öztaş (45) ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya döndü. Öfkeli ağabey pompalı tüfek ile kardeşine ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş'da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı. Sesleri duyan mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

Fotoğraftaki öldürülen Ayhan Öztaş

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Adrese gelen sağlıkçılar yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İki kardeşin eski bir husumet nedeniyle kavga ettikleri iddia edilirken Ayhan Öztaş'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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CİNAYETİN ARDINDAN KAÇAN AĞABEY YAKALANDI

Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.